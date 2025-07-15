Губернатор края Владимир Владимиров отметил, что в планах на ближайшие три года строительство еще семи крупных объектов в сфере здравоохранения

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Санкции и подорожание оборудования стали причиной переноса сроков введения в строй нового лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Ставропольском крае. Здание будет открыто в 2028 году, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии.

"По онкодиспансеру ситуация немного сложнее, потому что вторичных, третичных санкций фактически оборудование пришлось поменять. Оборудование там выросло в цене во много раз. Мы сейчас находим еще дополнительные средства для того, чтобы оплатить это оборудование. И я думаю, ну это скорее всего будет 2028 год, мы будем вводить в эксплуатацию", - сказал Владимиров.

Он также добавил, что в планах на ближайшие три года строительство еще семи крупных объектов в сфере здравоохранения. "Это в основном поликлиники первичного зона", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что строительство нового корпуса ведется по национальному проекту "Здравоохранение", введение его в строй было запланировано в 2024 году.

Ставропольский краевой онкодиспансер был открыт в 1945 году на базе больницы Ставропольского медицинского института. Первую очередь собственного здания диспансера открыли в Ставрополе в 1989 году. В 1991 году завершили вторую очередь строительства.