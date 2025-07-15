Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все 60 семей будут обеспечены современными квартирами с удобствами и инфраструктурой

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Снос восьми бараков планируется в подмосковной Дубне. Жильцов расселят в новые многоквартирные дома до июля 2028 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Чтобы приезжали и оставались молодые перспективные ученые, развивались промышленные предприятия в ОЭЗ, нужны современные стандарты - это касается МКД, благоустройства территории, социальной инфраструктуры и т. д. Поэтому было решено в Дубне развернуть проекты КРТ, в том числе по улицам Тверская и Октябрьская. Это позволит вместо 8 бараков 30-40-х годов постройки возвести 7 комфортных МКД", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что в рамках обязательств по договору жители аварийных домов переедут в новые дома до июля 2028 года. Все 60 семей будут обеспечены современными квартирами с удобствами и инфраструктурой.

В пресс-службе напомнили, что в этом году в регионе из аварийного жилья планируется переселить более 10 тыс. человек по госпрограмме, в том числе с использованием жилищных сертификатов. Кроме того, в 13 округах в работе сейчас находится 19 проектов реновации.