Новые требования вступят в силу 1 сентября

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Все рекламные публикации в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta) и на запрещенных в РФ сайтах нужно заранее удалить или доработать в преддверии вступления с 1 сентября новых требований. Об этом сообщила в интервью ТАСС председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Гринь.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Под действие поправок попадут в том числе такие платформы, как Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta). Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

"Рекламу можно размещать до 1 сентября по прежним правилам, однако важно помнить, что материалы, которые останутся опубликованными после 1 сентября и продолжают действовать, например, закрепленные посты или сторис, которые еще не исчезли, могут попасть под новые требования", - сказала эксперт.

В этом случае, отметила она, есть риск, что такие публикации будут трактоваться как нарушение, если они не соответствуют новым правилам маркировки. "Чтобы избежать проблем, рекомендуется заранее пересмотреть старые рекламные публикации и либо удалить их, либо доработать в соответствии с новыми требованиями. Необходимо дождаться дополнительных разъяснений от регуляторов", - указала Гринь.

По ее словам, пока лишь можно говорить о том, что закон обратной силы не имеет, поэтому соблюдение требований о запрете размещения рекламы на заблокированных ресурсах будет осуществляться в отношении рекламы, опубликованной с 1 сентября 2025 года.

Ошибки и риски

"Оставлять немаркированные рекламные посты рискованно - это может привести к штрафу - для физлиц до 100 тысяч рублей, для юрлиц - до 500 тысяч рублей, а в отдельных случаях - к блокировке аккаунта или удалению самих публикаций. Поэтому безопаснее удалить посты, которые нельзя доработать по новым нормам. Если ничего не делать, возрастает риск проверок, жалоб и санкций со стороны регулятора", - отметила эксперт.

Также Гринь отметила, что не рекомендуется маркировать все подряд. "Часто это приводит к ошибкам, когда маркируется "самореклама", а упускается из виду маркировка точно рекламы", - порекомендовала она.

"По состоянию на июнь 2025 года опубликовано мнение Роскомнадзора с ПМЭФ, согласно которому все старые рекламные публикации должны либо быть приведены в соответствие с законом (маркировка, регистрация в ЕРИР), либо удалены. Блогеры действительно обращались в Роскомнадзор с просьбой упростить эти требования, но официального смягчения на момент написания ответа не объявлено", - указала эксперт.