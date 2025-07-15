Власти поясняют, что решение принято для обеспечения безопасности жизни и здоровья горожан

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Решение о запрете на прокат средств индивидуальной мобильности приняли в Елабуге. Основной причиной является отсутствие инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Елабужского муниципального района Татарстана.

"На комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение о запрете проката средств индивидуальной мобильности. <…> Пока совмещение движения пешеходов и электросамокатов небезопасно как для одних, так и для других", - приводятся в сообщении слова руководителя исполнительного комитета Елабужского района Эльмиры Ахмадеевой.

По ее словам, в настоящее время инфраструктура в Елабуге не готова к движению данного вида транспорта, в том числе из-за отсутствия выделенных специальных полос с разметкой и знаками. Власти поясняют, что решение принято для обеспечения безопасности жизни и здоровья горожан. Было отмечено, что движение электросамокатов по тротуарам мешает пешеходам.