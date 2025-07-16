Елена Гринь отметила, что на практике даже простое упоминание бренда или товара за вознаграждение уже считается рекламой

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Призывы к покупке, подробное описание товара, наличие ссылки или даже простое упоминание бренда за вознаграждение уже считается рекламой, при этом рассказ о своих продуктах или услугах, не связанных с оплатой или бартером, не относятся к рекламе. Об этом в интервью ТАСС рассказала председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Гринь.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Под действие поправок в том числе попадут такие платформы, как Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta). Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

"Можно размещать информацию о своем опыте, мнении, личных предпочтениях, но очень важно избегать признаков рекламы, то есть призывов к покупке, подробного описания товара или услуги с явными выгодами, наличия ссылки или упоминания контактных данных продавца. Например, "мне понравился этот шампунь" - это мнение, а "покупайте шампунь по ссылке, он сделает ваши волосы блестящими и мягкими" - реклама", - рассказала эксперт.

Собеседница агентства пояснила, что рекламой считается любой контент, который направлен на формирование или поддержание интереса к определенному товару, услуге, бренду или компании и за который получено вознаграждение. "Даже если напрямую не указывается, что это реклама, но есть сотрудничество с рекламодателем, такой материал будет подпадать под закон. Личные рекомендации, а также самореклама, то есть рассказ именно о своих продуктах или услугах, не связанные с оплатой или бартером, и неформальные упоминания в общем случае не относятся к рекламе", - рассказала эксперт.

Гринь отметила, что на практике даже простое упоминание бренда или товара за вознаграждение уже считается рекламой, поэтому рекомендуется четко разделять личный опыт и рекламные интеграции и хранить подтверждение отсутствия оплаты за публикацию, если есть сомнения.

"В сети можно встретить некоторый список "запрещенных" слов, но я бы не рекомендовала на него ориентироваться, так как в случае нарушения или изучения конкретного поста или видео регуляторы смотрят в целом на публикацию, в том числе на контекст", - указала она.