ТАСС проанализировал популярные в Москве женские имена

По информации портала "Реестр ЗАГС", в столице лидирует имя Анна

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Популярность имени София последние четыре года в Москве снижалась и к середине этого года оно уступило лидерство Анне. Это следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

На сайте представлены данные с 2021 по 2025 год. Если в 2021 год Софией назвали 2328 девочки, то в 2022 году- 2246, в 2023 - 2010, в 2024 - 1973. По состоянию на 16 июля это имя выбрали для 983 девочек. А девочек с именем Анна было зарегистрировано 986, благодаря чему оно опередило Софию и сейчас лидирует.

Что касается мужских имен, то смена лидера произошла в 2023 году. Имя Александр занимало первое место по популярности в 2021 году - так назвали 2540 мальчиков и в 2022 году - 2341, однако в 2023 году его обогнало имя Михаил и с тех пор продолжает лидировать, включая этот год.

По состоянию на 16 июля 2025 года в Москве зарегистрировано 1301 детей с именем Михаил и 1244 Александр. В число самых популярных также входят Василиса, Ева, Мария и Максим, Марк, Лев.