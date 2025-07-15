Болели корью преимущественно не привитые против данной инфекции лица, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ситуация по заболеваемости корью в России является стабильной благодаря проведению комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий. При этом 90% очагов кори не имеют распространения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Благодаря проведению комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе иммунизации населения, в настоящее время в РФ эпидситуация по заболеваемости корью стабилизировалась. Также благодаря оперативно проводимой иммунизации по эпидпоказаниям более 90% очагов кори не имеют распространения", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что в 2023-2024 годах в России и мире наблюдался подъем заболеваемости корью. Пик отмечался в марте 2024 года, с апреля 2024 года зарегистрировано снижение заболеваемости корью.

"Болели корью преимущественно не привитые против данной инфекции лица. За шесть месяцев 2025 года планы по вакцинации и ревакцинации против кори среди совокупного населения выполнены на 74,3% и 50,4%", - заключили в ведомстве.