В Приангарье более 300 студотрядовцев будут трудиться на месторождении

До 31 августа участники студотрядов будут заниматься подготовкой основания с последующей заливкой бетона, вертикальной планировкой, а также благоустройством территории завода

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Более 300 участников студотрядов будут помогать в возведении завода по комплексной подготовке газа при Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Иркутской области в рамках всероссийского проекта "Сибирь", сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО).

"15 июля 2025 года на одном из объектов Ковыктинского газоконденсатного месторождения прошло торжественное открытие всероссийской студенческой стройки "Сибирь" Российских студенческих отрядов. В проекте примут участие более 300 студотрядовцев из Алтайского и Красноярского краев, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Свердловской и Томской областей, Москвы, Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

До 31 августа участники студотрядов будут заниматься подготовкой основания с последующей заливкой бетона, вертикальной планировкой, а также благоустройством территории завода по комплексной подготовке газа с учетом их образования.

Как уточнили в пресс-службе, проект "Сибирь" второй год подряд имеет статус всероссийского, обустройство его ведется под управлением "Газпром инвест" (дочернее общество ПАО "Газпром"), генеральным подрядчиком выступает АО "Газстройпром".

О студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.