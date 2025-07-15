Глава региона Владимир Владимиров сообщил, что решение о реализации программы приняли в 2025 году

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Муниципалитетам Ставропольского края выделили от 30 млн рублей по краевой программе "Дорога к ветерану", сообщил во время прямой линии глава региона Владимир Владимиров. В регионе стартовали ремонты дорог к домам ветеранов специальной военной операции и Великой Отечественной войны.

"В 2025 году мы приняли решение о реализации программы. От 30 млн рублей до 58 млн рублей довели до муниципальных образований на решение глав. Они знают, где больше ветеранов, где больше нуждаемость, там и делают [дороги]. Мы вышли с инициативой о том, чтобы не делать улицы без освещения, без тротуаров, без остановочных павильонов, где возможно делают велодорожки", - сказал он.

Весной 2025 года глава Ставрополья инициировал реализацию краевого проекта "Дорога к ветерану". В муниципалитетах особое внимание уделяют внимание улицам, на которых живут ветераны Великой Отечественной войны, а также участники и ветераны специальной военной операции и их семьи. По данным краевого Миндора, программа позволит привести в нормативное состояние не менее трех участков дорог в каждом муниципальном образовании края - в общей сложности более 100 участков дорог.