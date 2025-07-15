В демонстрационном экзамене приняли участие 506 тыс. обучающихся СПО

В Министерства просвещения РФ рассказали, что наибольшее количество демонстрационных экзаменов было проведено с 1 по 30 июня

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Количество студентов колледжей и техникумов, прошедших государственную итоговую и промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена, достигло 506 тыс. человек. Участники обучались по 251 направлению среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Демонстрационный экзамен - ключевая форма аттестации по программам среднего профессионального образования, направленная на оценку уровня освоения учебного материала и определение степени сформированности профессиональных компетенций. В ходе демонстрационного экзамена студент выполняет практическое задание в условиях, максимально приближенных к реальным производственным процессам.

"Государственную итоговую и промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена, по данным на 15 июля 2025 года, прошли 506 554 обучающихся по 251 профессии и специальности в рамках программ среднего профессионального образования. Экзамены были организованы на базе 3 299 образовательных учреждений и филиалов в 87 регионах страны. Всего проведено более 27 тыс. таких аттестационных мероприятий", - сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что наибольшее количество демонстрационных экзаменов было проведено с 1 по 30 июня (21 тыс. для 391 тыс. обучающихся). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается почти двукратный рост количества демонстрационных экзаменов.

"Всего в 2025 году планируется провести более 28 тыс. демонстрационных экзаменов более чем по 250 профессиям и специальностям СПО, в которых примут участие более 540 тыс. обучающихся. В пятерку наиболее популярных профессий и специальностей вошли 09.02.07 "Информационные системы и программирование", 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)", 23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" и 43.01.09 "Повар, кондитер", - уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ.