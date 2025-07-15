На премии было представлено более 1 тыс. лауреатов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) вручило первую национальную премию "Страну меняют люди" лидерам социальных изменений в семи направлениях. Церемония прошла в концертном зале "Зарядье", передает корреспондент ТАСС.

"Всего год назад президент Российской Федерации Владимир Путин предложил в рамках наблюдательного совета АСИ отметить активных граждан, людей, которые своим делом, своими идеями, своими проектами делают жизнь в нашей стране лучше в разных сферах. Это социальная сфера, это образование и новые технологии, инновации, предпринимательская деятельность. <...> И хотелось бы, чтобы эта премия не заканчивалась, чтобы не раз в год, как сегодня, в конкретную дату, а чтобы каждый день мы рассказывали про вас, про наших героев, про то, что вы делаете, про результаты ваших проектов, вашей деятельности", - сказала на церемонии генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В свою очередь генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин отметил, что на церемонии находятся сто участников проектов платформы. "Вы каждый день создаете возможности: кто-то прорывает границы науки, кто-то создает успешный бизнес, кто-то меняет мир вокруг себя для улучшения жизни людей. Вас всех объединяет одно - вы здесь и сейчас действуете каждый день, не ждете идеальных условий. Вы создаете настоящее и будущее России. Я рад за каждого лауреата премии, но особенно трепетно в сердце - сегодня в зале 100 человек - участников и победителей президентской платформы "Россия - страна возможностей", которые продолжают созидать и создавать в экосистеме России", - подчеркнул Бетин.

На премии было представлено более 1 тыс. лауреатов. В их число вошли общественные деятели, представители организаций и региональных команд, герои СВО, лидеры проектов и партнеры, осуществляющие постоянную поддержку бойцов СВО. Так, награды получили лидеры в семи номинациях: "Национальная социальная инициатива", "Национальная технологическая инициатива", "Национальная предпринимательская инициатива", "Национальная кадровая инициатива", "Национальная экологическая и климатическая инициатива", "Защитники Отечества" и "Россия - страна возможностей".

В рамках премии был проведен торжественный концерт, на котором выступили Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, Хор Сретенского монастыря.

Первая национальная премия "Страну меняют люди" проходит по поручению президента РФ Владимира Путина. Премию проводят АСИ совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Фонда "Защитники Отечества" и АНО "Россия - страна возможностей".