15 июля, 22:49,
обновлено 15 июля, 23:31

Штраф за поиск экстремистских материалов может составить до 5 тыс. рублей

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Поправками, инициированными правительством РФ, предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до 5 тыс. рублей для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, таблица поправок опубликована в думской электронной базе.

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Поправками, инициированными правительством РФ, предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53 (Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен).

За умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, предлагается установить штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей. 

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