Правоохранители считают, что поступавшие Марине Сыровой анонимные угрозы связаны с родственником одного из фигурантов дела

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Судью Хамовнического суда Москвы Марину Сырову, которая рассматривает уголовное дело основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей, взяли под госзащиту из-за поступивших в ее адрес угроз. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, судью в процессах сопровождает вооруженная охрана.

"Правоохранители считают, что поступавшие в адрес федерального судьи Сыровой Марины Львовны анонимные угрозы связаны с родственником одного из фигурантов дела, которое она рассматривает в Хамовническом районном суде в отношении в том числе основателя международной процессинговой компании ChronoPay. С марта этого года в целях обеспечения ее госзащитой судью везде сопровождает вооруженная охрана", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, судье Сыровой предоставляется госзащита вплоть до установления угрожающих ей лиц.

В свою очередь один из участников судебного процесса по делу Врублевского подтвердил ТАСС информацию том, что судья взята под госзащиту. "Мы заинтересованы в справедливости со стороны правоохранительных органов и скорейшей поимке злоумышленников, так как это отражается на фигурантах дела, которым уже с февраля продлевают срок меры пресечения, не проводя никаких заседаний по делу", - пояснил агентству один из адвокатов, добавив, что в последний раз мера пресечения подсудимым продлевалась до октября этого года.

Адвокат другого фигуранта заявил ТАСС, что все защитники направили заявления как в судебные инстанции, так и на имя самой судьи Сыровой с просьбой официально разъяснить участникам процесса, почему он затянулся почти на полгода после стадии прений сторон и последнего слова большинства подсудимых. "Мы просим суд проинформировать нас до продолжения судебного процесса о наличии или отсутствии любых устных либо письменных обращений непроцессуального характера, поступивших к судье в связи с рассмотрением конкретного дела, а также о наличии обстоятельств, могущих поставить судью в ситуацию конфликта интересов при вынесении приговора по данному делу", - рассказал защитник. Адвокаты и их подзащитные просят рассмотреть их ходатайства до постановления приговора по этому делу, а при необходимости и возобновить судебное следствие.

Марина Сырова получила известность в судебном процессе над Pussy Riot в августе 2012 года. Тогда ей также была предоставлена госзащита. В этом году она не стала рассматривать уголовное дело в отношении экс-замминистра Тимура Иванова и направила материалы в Мосгорсуд из-за имеющихся в них секретных документов.