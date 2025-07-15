Как сообщил мэр города Руслан Оздоев, 20 точек закрылись на неделю, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на водопроводную систему города, что могло привести к проблемам с давлением и обеспечением водой других потребителей

МАГАС, 15 июля. /ТАСС/. Власти города Назрани в Ингушетии в связи с сильной жарой и повышенным потреблением воды жителями обратились к владельцам автомоек с просьбой о временной приостановке работы. 20 из 32 автомоечных центров прекратили свою работу, сообщил ТАСС мэр города Руслан Оздоев.

"Из-за аномально высокой температуры наблюдается повышенный спрос на воду, в городе на данный момент стабильным водоснабжением обеспечены около 95% населения, но где-то отмечаются перебои и недостаток давления. Мы обратились к владельцам автозаправочных станций с просьбой временно остановить работу и 20 точек закрылись на неделю, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на водопроводную систему города, что могло привести к проблемам с давлением и обеспечением водой других потребителей", - сказал Оздоев, добавив, что всего в городе работают 32 автомойки.

По его словам, власти следят за ситуацией с водоснабжением, направляют бригады мастеров на проблемные участки, где случаются прорывы, организовывают при необходимости подвоз воды. "Ресурсоснабжающая организация работает на пределе своих возможностей, подавая воду по максимальным нормам, но пытаясь избежать прорыва труб, нам приходится контролировать высокое давление. Ситуация находится под строгим контролем. Работы по восстановлению водоснабжения в проблемных зонах ведутся непрерывно", - добавил мэр.

Ранее главное управление МЧС по республике сообщало, что в республике в ближайшие дни прогнозируется сильная жара выше 40 градусов и пятый класс пожароопасности.