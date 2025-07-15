Штраф за рекламу VPN-сервисов может составить до 500 тыс. рублей

Аналогичный штраф предусмотрен за неисполнение владельцем сервиса обязанности обеспечить соблюдение запрета предоставлять доступ к информационным ресурсам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до 500 тысяч рублей за рекламу VPN-сервисов. Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, таблица поправок опубликована в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов предлагается установить штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

Поправкам также предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.52 (нарушение порядка использования на территории Российской Федерации программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). За неисполнение владельцами VPN-сервисов установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором предполагается штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тыс. рублей - для должностных лиц, от 200 до 500 тыс. рублей - для юрлиц.

Аналогичный штраф предусмотрен за неисполнение владельцем сервиса обязанности обеспечить соблюдение запрета предоставлять доступ к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Повторные нарушения могут повлечь за собой штраф от 100 до 200 тыс. рублей, от 200 до 300 тыс. рублей, от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей соответственно.