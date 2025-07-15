Мероприятие пройдет в Центральном, Московском, Фрунзенском и Василеостровском районах, посетить его смогут все желающие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Вторая половина лета в Петербурге отдана фестивалю "Культура рядом - 2025", который приближен к жителям разных районов города. Первая встреча пройдет на открытой площадке парка культуры и отдыха "Яблоневый сад", где на концерте "Оперетта летом" выступят ансамбль "Созвездие" и солисты музыкальных театров, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Культура рядом" - просветительский проект, цель которого - сделать искусство доступным каждому. Ежегодно лето открывается концертами классической музыки в общественных пространствах города, где все желающие могут провести теплый вечер под аккомпанемент шедевров музыкального искусства", - рассказали в пресс-службе. Проект вот уже полтора десятилетия проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Фестиваль пройдет в Центральном, Московском, Фрунзенском и Василеостровском районах при свободном посещении всеми желающими. Его программы охватят широкий спектр музыкальных направлений. Тут и "Чайковский-гала", и концерты-посвящения юбилеям Александра Глазунова и Анатолия Лядова ("Истории Консерватории"), и программа барочной музыки "Гендель vs Бах", и джазовые вечера "Русский стандарт". Концерты пройдут в Парке Победы, Румянцевском саду.

Заключительный вечер состоится 29 августа на Площади искусств. В исполнении Губернаторского симфонического оркестра прозвучат сочинения, подобранные по отзывам слушателей проекта. В концерте примут участие солисты Мариинского и Михайловского театров.