Вильфанд: в Москве с 17 июля наступит солнечная и теплая погода

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в течение рабочих дней недели температурный фон в Москве будет однородным и составит 25-27 градусов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Переменная облачность с частыми прояснениями прогнозируется в Московском регионе в четверг и пятницу. Температура днем составит до 27 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг и пятницу в Москве будет много солнца, переменная облачность. Дожди не исключаются, но они будут кратковременными", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в течение рабочих дней недели температурный фон в Москве будет однородным и составит 25-27 градусов. Ночные значения будут в диапазоне 15-16 градусов, в центре столицы - 18-20.