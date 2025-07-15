Преподаватели объяснили это решение тем, что "разрешено чествовать лишь другие культуры", пишет газета The Daily Telegraph

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Британскую школьницу не пустили на родине на школьный урок культурного разнообразия из-за того, что она пришла в класс в платье с изображением флага Великобритании. Об инциденте, произошедшем 11 июля в школе в городке Рагби (графство Уорикшир), сообщила во вторник газета The Daily Telegraph.

Как говорится в статье, 12-летняя отличница Кортни Райт выбрала образ участницы британской поп-группы Spice Girls Джери Холлиуэлл - короткое платье в блестках с "Юнион Джек", чтобы принять участие в Дне чествования культур. Однако учителя не пустили девочку в класс, где та собиралась рассказать о том, как важно для нее быть британкой, и упомянуть в этом контексте традиции чаепития, употребления традиционного блюда с жареной рыбой и картошкой (фиш энд чипс), вежливость и честность. Как пояснила Райт, преподаватели объяснили свое решение тем, что "разрешено чествовать лишь другие культуры", а ее платье недопустимо. Выступление Райт даже не захотели слушать.

"Моя речь была о разнообразии и всех традициях, которые существуют в Британии - о нашей вежливости, чувстве юмора, о том, что мы пьем чай, часто говорим о погоде, а также любим регби и футбол", - сообщила девочка, признавшись, что она почувствовала "огромное смущение". В итоге Райт пришлось дожидаться в холле школы, пока ее не забрал отец.

Позже школа выпустила заявление, в котором сообщила, что "глубоко сожалеет" об инциденте. Вопрос об этом случае задали и представителю премьер-министра Кира Стармера, который поддержал ученицу, заметив, что нет ничего зазорного в гордости за свою страну.