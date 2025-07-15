В России планируют ввести учет домашних питомцев

Законопроект о ведении такого учета должен быть подготовлен до мая 2026 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Учет домашних питомцев планируют ввести в России. С соответствующим распоряжением кабмина ознакомился ТАСС.

Согласно документу, законопроект о ведении учета домашних животных должен быть подготовлен до мая 2026 года. Ответственными назначены Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры РФ.

В пресс-службе Минприроды ТАСС пояснили, что этот законопроект введет регламент учета и маркирования домашних животных. "Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев", - рассказали в ведомстве.

Сейчас документ проходит внутриведомственное согласование, уточнили в министерстве.

О разработке

Источник ТАСС 7 июля сообщал об утверждении плана мероприятий по исполнению поручений и указаний президента РФ Владимира Путина по вопросам ответственного обращения с домашними животными. Речь идет о совершенствовании нормативного регулирования в сфере обращения с животными.

Ранее депутат от КПРФ, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила законопроект о кратном увеличении штрафов за нарушение требований к содержанию животных. Эта инициатива - продолжение разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от бездомных животных. Правительство в целом поддержало законопроект при условии доработки с учетом замечаний.