Вильфанд: в Московском регионе к выходным похолодает и начнутся дожди

В дневное время температура воздуха составит от 23 до 25 градусов, а в ночное - от 13 до 15 градусов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Интенсивность осадков к концу недели в Московском регионе уменьшится, однако дожди будут повсеместно. При этом понизится дневная температура до значений нормы, она составит 23-25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура до конца рабочей недели в Москве будет выше нормы на 2 градуса. А в субботу-воскресенье прогнозируется изменение барического поля, показатель уже будет около нормы. Ночные температуры составят 13-15 градусов, а дневные - 23-25, по области - 21-26. Погода облачная и временами осадки, то есть не фрагментарные дожди прогнозируются, а облачная и дождливая погода повсеместно", - сказал он.

Метеоролог подчеркнул, что интенсивность осадков уменьшится. А всего за сутки в выходные дни будет выпадать около 5-10 мм осадков.