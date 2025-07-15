В частности, на севере Якутии ожидается около плюс 31 градуса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Температура на 5-9 градусов выше нормы ожидается с 16 по 20 июля на Дальнем Востоке. На юге европейской части России максимальные значения на этой неделе могут составить 32-39 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С 16 по 20 июля на севере Якутии температура будет на 5-6 градусов выше нормы - около 31 градуса. Очень жаркая погода на Сахалине, на 6-9 градусов выше нормы, значения составят 25-30 градусов. На юге Хабаровского края и на севере Приморья 16-18 июля температура будет на 6 градусов выше нормы - 28-32 градуса", - сказал он.

В Северо-Кавказском федеральном округе, в Чеченской республике с 18 по 20 июля температура будет на 6 градусов выше нормы, максимальные значения составят 32-36 градусов. В Южном федеральном округе, в Ростовской области, до выходных температурный фон будет на 6 градусов выше нормы, он составит 37-39 градусов. В Краснодарском крае - на 3 градуса выше нормы, в диапазоне 35-38 градусов.