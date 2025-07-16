Камчатские студенты получат грант на разработку продуктов питания из рыбы

АДМ и КамчатГТУ подписали меморандум о сотрудничестве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июля. /ТАСС/. Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) планирует запуск грантовой программы для студентов, аспирантов и преподавателей Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ) на разработку новых продуктов питания из рыбы и морепродуктов. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе АДМ.

"АДМ и КамчатГТУ будут вместе работать над развитием российского рынка рыбопродукции и популяризацией рыбы среди россиян. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между организациями подписали президент АДМ Алексей Буглак и ректор КамчатГТУ Сергей Левков. Стороны договорились о научно-практическом, информационном, методическом сотрудничестве и создании благоприятных условий для обмена идеями по развитию внутреннего рынка рыбопродукции. В планах - запуск грантовой программы для студентов, аспирантов и преподавателей КамчатГТУ на разработку новых продуктов питания из рыбы и морепродуктов", - сказали в пресс-службе.

Сотрудничество направлено на улучшение качества питания и популяризацию здорового образа жизни в России. Взаимодействие также призвано решать задачи, поставленные нацпроектом "Биоэкономика" и дорожной картой по повышению потребления рыбопродукции жителями РФ.

"Дикая рыба была и остается основой сбалансированного, здорового питания, которое в свою очередь является основой здорового образа жизни. В рамках реализации программы "Дальневосточный минтай" - первого категорийного "рыбного" бренда в России - мы провели массу исследований и потребительских опросов, чтобы выяснить, чего на самом деле не хватает россиянам, чтобы есть больше рыбы. <…> Разработка новинок на основе рыбы в комплексе с просветительской и маркетинговой работой способна значительно увеличить потребление рыбы в России. Убеждены, что "свежий", незашоренный взгляд на "рыбную полку" позволит нам создать действительно актуальные продукты, разработать новые подходы к популяризации рыбы и, в конечном счете, станет стимулом для роста потребления рыбопродуктов и укрепления здоровья населения", - отметил президент АДМ.

Ректор КамчатГТУ добавил, что добыча минтая на Камчатке имеет большое значение для экономики региона. "Минтай был и остается основным объектом рыбного промысла на полуострове и является огромным стратегическим ресурсом, что подтверждает его значимость. КамчатГТУ - вуз, который в своем составе имеет кафедру "Технологии пищевых продуктов", которая, уделяет большое внимание разработке продуктов из морских биоресурсов, в том числе и из минтая. В Японии и странах Азии минтай ценится как высокобелковый гипоаллергенный продукт, однако в России продукты из минтая недооценены населением, поэтому совместными усилиями с ассоциацией добытчиков минтая и университета мы будем стремиться сделать так, чтоб продукты из рыбы, в том числе из минтая стали привлекательными, популярными и любимыми на столе у россиян", - добавил Левков.

Дальневосточный минтай

Программа "Дальневосточный минтай", популяризирующая все продукты из дальневосточного минтая, была запущена осенью 2023 года. У проекта есть сайт и соцсети, где можно найти рецепты блюд из белой рыбы, получить советы по покупке минтая и узнать особенности вылова и производства. Минтай - главный промысловый ресурс России с объемом добычи почти в 2 млн тонн в год - свыше 40% от всего отечественного вылова.

Россия - абсолютный мировой лидер по добыче минтая, этот вид рыбы российские рыбопромышленные компании добывают в Тихом океане. В 2024 году был установлен национальный рекорд по вылову минтая: добыто 1,998 млн тонн. К 7 июля 2025 года объем вылова достиг 1,3 млн тонн, минтай входит в тройку самых популярных и продаваемых видов рыбы в России и тройку основных категорий рыбного экспорта страны.