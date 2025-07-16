Депутаты ГД Ярослав Нилов и Нина Останина предложили предусмотреть дельту в размере 5-7%, на которые среднедушевой доход может быть превышен

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракции), а также глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) предлагают пересмотреть критерии нуждаемости семей для назначения социальных пособий. Документ, направленный министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается предусмотреть дельту в размере 5-7%, на которые среднедушевой доход может быть превышен, а также внедрить индивидуальный подход для оценки недвижимости каждой семьи не только по формальным признакам, но и с точки зрения рыночной стоимости объекта, его эксплуатации и объективной возможности реализации актива", - говорится в документе.

Как отмечают депутаты, многие российские семьи, нуждающиеся в помощи, "не могут рассчитывать на поддержку государства в силу различных обстоятельств, зачастую достаточно формальных". Речь идет, в частности, о превышении порога доходов на пару десятков рублей, несвоевременно переданной финансовой информации из различных госорганов, "зависших" земельных участках. Например, участки, полученные по государственным программам, крайне тяжело продать, а использовать не всегда представляется возможным, добавляют депутаты.