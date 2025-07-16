Во Владивостоке предприятие в бухте Улисс решило признать иск Генпрокуратуры

Заседание суда назначили на 23 июля

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Компания ООО "Нико-ойл ДВ" приняла решение признать иск Генеральной прокуратуры РФ, касающийся расположенных в бухте Улисс во Владивостоке причальных стенок. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края, соответствующее ходатайство поступило в суд.

Приморский арбитражный суд рассматривает четыре иска Генеральной прокуратуры РФ о признании ничтожными сделок купли-продажи участков и недвижимости в бухте Улисс во Владивостоке, которые в разные годы перешли от Министерства обороны РФ к различным юридическим и физическим лицам. Прокуратура установила, что земельные участки в бухте Улисс относятся к землям обороны и безопасности. Однако находящиеся на этих участках причальные стенки незаконно, по мнению надзорного ведомства, были переданы коммерческим организациям.

"ООО "Нико-Ойл ДВ" подало ходатайство о признании иска. Следующее заседание суда назначено на 23 июля", - сообщили в пресс-службе.

Ранее представитель ООО "Нико-ойл ДВ" заявил в суде, что перевалочная база с причальными стенками, о которой идет речь в иске, является единственной распределительной базой для нефтепродуктового обеспечения Магаданской области.

Еще три аналогичных иска по другим участкам к другим ответчикам также рассматриваются в Арбитражном суде Приморского края. Ранее суд удовлетворил заявление заместителя генерального прокурора в защиту интересов РФ в лице Министерства обороны России и наложил арест на 62 объекта недвижимости в бухте Улисс. В этой бухте расположен пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил.