В России уточнили правила допуска к гостайне

Граждан, которых органы безопасности решили больше не допускать к гостайне, будут отстранять от работы с секретными сведениями "в день получения такого заключения"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство обновило правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне. С новой редакцией документа ознакомился ТАСС.

Россиян, которых органы безопасности решили больше не допускать к гостайне, будут отстранять от работы с секретными сведениями "в день получения такого заключения". Раньше конкретный срок прекращения допуска не был указан.

Уточнен порядок действий в случаях, когда у человека возникают основания для недопуска к гостайне (недееспособность, медицинские противопоказания, наличие иностранного гражданства или постоянное проживание за границей, в том числе самого претендента на допуск или его близких родственников, включение в реестр иноагентов или действия, создающие угрозу безопасности РФ, уклонение от проверок или сообщение заведомо ложных анкетных данных, нарушение требований законодательства о гостайне).

Ранее в таких случаях "в установленном порядке принималось решение о прекращении допуска <...> или целесообразности допуска". Теперь, если такие обстоятельства возникают, допуск прекращается или переоформляется.

Более детально прописан порядок действий с заместителями министров и глав служб, в отношении которых есть основания для недопуска к гостайне.

В правилах есть и несколько других корректировок, они по большей части носят технический характер.