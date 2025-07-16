Пленный военнослужащий 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Черняц добавил, что задачи, которые ставит перед украинскими военнослужащими командование, выполнять ни ему, ни другим солдатам не хотелось

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали мужчину под предлогом составления протокола за разжигание костра. Об этом ТАСС сообщил пленный военнослужащий 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Черняц.

"В марте меня забрали: просто в машину кинули - и все. А так - я возле дома мусор жег, уборку делал. Они [сотрудники] заехали, сказали, что нужно выписать штраф, составить протокол: мол, нельзя разжигать костры", - рассказал собеседник агентства.

Мужчину отвезли в ТЦК, где ему сообщили, что его осмотрят и, может быть, оформят отказ от мобилизации. Тогда же, в марте, Черняц попал в ряды ВСУ.

Пленный признался, что перед отправкой на позиции хотел застрелиться. По его словам, он понимал, что задачи, которые ставит перед украинскими военнослужащими командование, выполнять ни ему, ни другим солдатам не хотелось. "Никто не рвался в бой. Понимали, что жизнь дороже", - добавил собеседник агентства.

Черняц был взят в плен вблизи села Юнаковка Сумской области. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что Юнаковка перешла в серую зону. Российские войска своими ударами вынудили украинские подразделения оставить часть позиций.