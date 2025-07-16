Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что холодная погода в конце недели переместится на юго-запад Сибири

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Холодная погода на этой неделе прогнозируется в регионах Северо-Западного, Уральского и Сибирского федерального округа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть регионы, где будет устойчиво холодная погода. Это северо-восток европейской России, то есть Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ. А также Урал, особенно с север, там на 4-5 градусов ниже нормы температура до субботы включительно", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что холодная погода в конце недели переместится на юго-запад Сибири. В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях температура будет на 4-5 градусов ниже нормы. Температурный фон составит около 20 градусов. На остальной территории Сибири показатель будет около нормы.