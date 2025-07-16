В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве также ожидаются ливень, гроза, ветер до 25 м/с

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сильные ливни, грозы, ветер и град будут наблюдаться в ближайшие дни в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильные ливни в сочетании с грозой, градом и ветром 23-28 м/с пройдут в Астраханской области в среду. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае, Ростовской области и других ближайших регионов Южного федерального округа", - сказал он.

По словам Вильфанда, нестандартная ситуация складывается в Северо-Кавказском федеральном округе. В Ингушетии и Чеченской Республике пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/ с при жаркой погоде. На реках возможен подъем уровня воды.

Неспокойно на юге Сибири, в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях прогнозируются гроза, град, ветер до 21 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве также ожидаются ливень, гроза, ветер до 25 м/с. "Но в Тыве еще возможна пыльная буря, в тех местах, где не идет дождь. В Иркутской области будет очень сильный дождь, крупный град, ветер до 25 м/с", - подчеркнул он.