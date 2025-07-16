Как следует их документов, Викторина Петросян "членом семьи истца не является, в вышеуказанном жилом помещении более трех лет не проживает, расходы по содержанию жилого помещения не несет, выехав на другое постоянное место жительства, но с регистрационного учета в добровольном порядке не снимается

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического суда Москвы о выселении из столичных апартаментов на Ростовской набережной дочери артиста Евгения Петросяна от первого брака с балериной Беллой Кригер - Викторины Петросян. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Исковые требования Петросянц Евгения Вагановича к Петросянц Викторине Евгеньевне о признании утратившим права пользования, снятии с регистрационного учета - удовлетворить. Признать Петросянц Викторину Евгеньевну - утратившей право пользования жилым помещением. Постановление Хамовнического районного суда Москвы вступило в силу", - говорится в материалах административного дела.

В конце прошлого года Петросян подал заявление о выписке своей 56-летней дочери от первого брака Викторины из квартиры на Ростовской набережной (площадью 34 кв. м), кадастровая стоимость которой составляет около 20 млн рублей. Хамовнический суд удовлетворил просьбу артиста в конце апреля этого года. Решение никто обжаловать не стал, оно вступило в законную силу. Как следует из документов, эти столичные апартаменты Петросян делил с бывшей супругой Еленой Степаненко уже после развода.

Сама дочь Петросяна не участвовала в процессе, с 2020 года она находится в США вместе со своими двумя сыновьями и супругом-американцем.

Как следует их документов, Викторина Петросян "членом семьи истца не является, в вышеуказанном жилом помещении более трех лет не проживает, личных вещей не имеет, расходы по содержанию жилого помещения не несет, выехав на другое постоянное место жительства, но с регистрационного учета в добровольном порядке не снимается".

По мнению представителя истца, нахождение дочери артиста на регистрационном учете "нарушает его права как собственника указанного объекта недвижимости". В этой связи Евгений Петросян просил суд признать его дочь "утратившей право пользования жилым помещением" и "снять с регистрационного учета". Требования истца были удовлетворены в полном объеме.