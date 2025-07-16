В пресс-службе платформы добавили, что "число активных пользователей приложения увеличилось в два раза с июля 2024 года по июль 2025 года"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение платформы "Дзен" стало лидером рейтингов магазинов приложений Google Play, App Store и RuStore в категории "Новости", сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Мобильное приложение "Дзена" стало лидером в категории "Новости" сразу в трех магазинах приложений - Google Play, App Store и RuStore. Рост популярности платформы подтверждается и динамикой аудитории: число активных пользователей приложения увеличилось в два раза с июля 2024 года по июль 2025 года", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе заверили, что продолжат работать над тем, чтобы "Дзен" оставался главной новостной платформой в России.