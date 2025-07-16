Участники научно-технологической программы "Большие вызовы" всего разработают восемь инновационных проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Школьники под руководством Уральского федерального университета (УрФУ) создадут VR-тренажер промышленной безопасности, системы видеоконтроля с использованием машинного зрения и другие проекты в рамках 10-й профильной научно-технологической программы "Большие вызовы" в Сириусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Инновационной инфраструктуры УрФУ.

"Ребятам в ходе командной работы на летней проектной смене в Сириусе предстоит создать умный биореактор, VR-тренажер промышленной безопасности, системы видеоконтроля с использованием машинного зрения, лифт повышенной безопасности и другие инновационные решения в области цифровизации, роботизации производства, а также развития зеленой промышленности", - сказали в УрФУ.

По словам руководителя Инновационной инфраструктуры УрФУ Надежды Терлыги, участники проектной смены под руководством вуза разработают по заданиям партнеров 8 инновационных проектов на темы, которые отобрали из 18 поступивших заявок. "Хотелось бы отметить высокий инновационный потенциал задач и заинтересованность в них индустриальных партнеров, а также креативность ребят, которые участвовали в отборочных мероприятиях. Уверена, что в финале проектной смены команды представят всем новые технологические идеи и неожиданные решения", - сказала она.

Сириус проводит "Большие вызовы" в 10-й раз, по правилам проекта в нем участвуют учащиеся 7-11-х классов и первых курсов колледжей. Молодые исследователи представляют разработки по 14 направлениям - от агропромышленных, космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и "умного города". Инновационная инфраструктура УрФУ четвертый год организует работу направления "Передовые производственные технологии" конкурса, в этом году индустриальными партнерами этого направления стали восемь корпораций. Всего в научной программе в этот раз участвуют 400 школьников из 69 регионов страны, в том числе 37 ребят - в направлении "Передовые производственные технологии".