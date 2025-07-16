В пресс-службе Минтранса региона добавили, что из-за проливных дождей размыты подходы к мостовому сооружению через реку Амбардах

МАГАДАН, 16 июля. /ТАСС/. Власти Магаданской области временно ограничили проезд для всех видов транспорта на трассе "Колыма". Это связано с подтоплениями в крае, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

"Временно прекращено движение для всех видов транспорта на 1419-247-м км федеральной автодороги Р-504 "Колыма", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что из-за проливных дождей размыты подходы к мостовому сооружению через реку Амбардах. На месте работает дорожная техника и двое рабочих.

В пресс-службе областного правительства ТАСС рассказали, что сейчас особенно сложная паводковая ситуация в Сусуманском муниципальном округе. Там размыло несколько мостовых пролетов. Ранее в округе объявили экстренное предупреждение. В пожарно-спасательном центре ранее писали, что есть угроза разрушения дамбы.