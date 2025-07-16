В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя

В пресс-службе регионального УФСБ сообщили, что в гараже жителя Черепаново обнаружили свыше 1,5 тыс. литров поддельных водки, коньяка, виски c товарными знаками известных производителей, не имеющих маркировки, а также 220 литров спиртосодержащей продукции в канистрах и пластиковых бутылках

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Правоохранители пресекли нелегальный оборот алкоголя в Новосибирской области. Всего изъяли свыше 30 тыс. литров контрафактного пива, водки, коньяка и виски, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.

Житель города Черепаново распространял контрафактный алкоголь по территории сибирского региона. В его гараже обнаружено свыше 1,5 тыс. литров поддельных водки, коньяка, виски c товарными знаками известных производителей, не имеющих маркировки, а также 220 литров спиртосодержащей продукции в канистрах и пластиковых бутылках.

"Кроме того, в складском помещении на территории города Куйбышева Новосибирской области обнаружено более 30 тыс. литров контрафактных пива, пивных напитков и сидра. Хранение слабоалкогольных напитков осуществлялось без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, без фиксации информации в ЕГАИС, а также частично без обязательной маркировки средствами идентификации "Честный знак", - говорится в сообщении.

Контрафактная продукция передана на спецхранение и в дальнейшем будет уничтожена.