Главной веб-угрозой для госсектора в I полугодии стал перебор паролей хакерами, сообщил российский ИБ-вендор "Вебмониторэкс"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские государственные организации с января по июнь 2025 года столкнулись в среднем с 1 млн атак на свои веб-ресурсы каждая, сообщил ТАСС российский ИБ-вендор "Вебмониторэкс".

Всего за это время вендор засек и заблокировал почти 600 млн атак на веб-ресурсы своих клиентов, что "значительно превышает показатели прошлого года". "В среднем на одну [российскую] госорганизацию в отчетном периоде было совершено около 1 млн веб-атак", - отмечает ИБ-вендор.

Данные были подготовлены на основе анализа информации о более 170 организациях из госсектора, IT-индустрии, ретейла, финсектора, здравоохранения, промышленности, телекоммуникаций и так далее. Все организации - крупные.

Главной веб-угрозой для госсектора в I полугодии стал перебор паролей хакерами - метод, известный как брутфорс. Так, почти половина атак на госорганизации были связаны с попытками взлома учетных записей пользователей.

"Госсектор - это единственная отрасль, где брутфорс стабильно находится на первом месте в перечне атак на веб", - пояснили в "Вебмониторэкс" и добавили, что обычно речь идет о подборе уже ранее слитых в сеть парах логин/пароль для разных платформ.

Только "небольшой процент" пользователей задумываются о безопасности своих аккаунтов от госсервисов, при этом аккаунты на госпорталах есть практически у каждого россиянина, напоминает глава "Вебмониторэкс" Анастасия Афонина. Она добавила, что целью хакеров могут быть аккаунты не только обычных граждан, но и сотрудников ведомств.