Из них 42,5% обучаются на юридических и экономических факультетах, сообщили в министерстве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Половина российских студентов учатся в вузах страны на платной основе. При этом 42,5% из них проходят обучение на юридических и экономических факультетах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Сегодня на платной основе в системе высшего образования обучается 2 409 828 человек, или 52% студенческого контингента (в Москве 65%). При этом 42,5% платного контингента обучается на экономических и юридических специальностях, несмотря на переизбыток специалистов данного профиля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Москве с 2017 по 2024 год число поступивших в высшие учебные заведения увеличилось с 203 тыс. до 335 тыс. На 87,5% этот рост произошел за счет платного приема, который за эти годы возрос на 99,6%, уточнили в ведомстве.

Согласно этой информации, нормативные правовые акты, устанавливающие порядок, сроки и объемы платного приема в вузы, а также перечень специальностей, для которых будет рассчитан объем платных мест, прорабатываются Минобрнауки. "Эти изменения должны стать гибким инструментом устранения дисбалансов, формируемых платным приемом в отраслевом и в территориальном разрезе", - пояснили в пресс-службе.