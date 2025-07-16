Выпускники смогут напрямую трудоустроиться на производственные базы предприятий, занимающихся добычей золота

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июля. /ТАСС/. Новое направление подготовки специалистов среднего звена в сфере горной промышленности "Обогащение полезных ископаемых" запущено на Камчатке. Для студентов предусмотрено 25 бюджетных мест, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Новое направление подготовки запускается в Камчатском политехническом техникуме с нового учебного года, для него предусмотрено 25 бюджетных мест. Выпускники, прошедшие обучение 2 года и 10 месяцев, смогут напрямую трудоустроиться на производственные базы предприятий, занимающихся добычей золота", - рассказали в правительстве Камчатки.

В 2022 году на базе Камчатского политехнического техникума создали кластер для подготовки кадров в стратегическом партнерстве с АО "Быстринская горная компания" в рамках проекта "Профессионалитет". Выпускникам гарантируется трудоустройство на ведущих должностях компании.