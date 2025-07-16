В новом корпусе перинатального центра Донецка родились более 1,5 тыс. детей

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. детей родились с апреля прошлого года в новом корпусе Донецкого республиканского перинатального центра им. Чайки в Донецке ДНР, сообщила ТАСС генеральный директор учреждения Анна Железная.

"На данный момент уже более 1,5 тыс. детей родилось в стенах перинатального центра - хороший результат для общего количества родов, которые происходят по республике. Теперь именно в этом корпусе будет концентрировать гораздо больше, потому что два корпуса по оказанию акушерско-неонатальной помощи объединились в одно, в старом корпусе осталась гинекологическая помощь, женская консультация, центр репродуктивного здоровья", - сказала Железная.

Она добавила, что акушерско-неонатальная помощь полностью объединена в новом корпусе в июле. Это вызвано, в том числе тем, что первый корпус в 2022 году был поврежден обстрелом со стороны ВСУ. "В 2022 году "Хаймерсом" было поражено здание, нанесен большой вред, но мы очень быстро восстановились, продолжили работать. Сегодня как раз именно потому, что необходимо произвести капитальный ремонт здания, учитывая сколько ему лет, было принято решение акушерско-неонатальную службу, чтобы она происходила в одном корпусе, и сохранить огромный потенциал гинекологической помощи, репродуктивной помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, амбулаторно-поликлиническую службу [оставить] в первом корпусе, пока временно разделить таким образом", - добавили собеседница агентства.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2024 года открыл новый корпус перинатального центра в Донецке. Объект стал самым современным в ДНР медучреждением в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья. Там могут принимать до 7 тыс. родов в год.