Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться за психологической помощью в кабинет медико-психологического консультирования в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Пятнадцать кабинетов бесплатной психологической помощи для участников СВО и членов их семей открыто в крупнейших городах Республики Крым, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Жители Республики Крым, включая участников СВО и членов их семей, могут обратиться за квалифицированной бесплатной психологической помощью. В этих целях функционируют кабинеты медико-психологического консультирования на базе 14 медицинских центров и больниц", - говорится в сообщении. Сюда входят медицинские учреждения Симферополя, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялты, Бахчисарая, Белогорска, Джанкоя, пгт. Ленино, города Саки, Армянска, Красноперекопска и Красногвардейска.

Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться за психологической помощью (в том числе, анонимно) в кабинет медико-психологического консультирования в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Республике Крым.