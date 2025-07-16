Мера станет эффективным средством соцподдержки старшего поколения, особенно в связи с ростом тарифов ЖКХ, уверен председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" предлагает ввести ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы размер пенсий не отставал от роста цен.

"При текущей системе, когда индексацию рассчитывают от инфляции прошлого года, размер пенсии обречен все больше отставать как от роста цен, так и от роста зарплат. Последний скачок тарифов ЖКХ делает этот разрыв катастрофичным. Поэтому мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий", - сказал Миронов ТАСС.

Мера станет эффективным средством социальной поддержки старшего поколения, особенно в связи с ростом тарифов на ЖКХ, считает он. "Напрасно кто-то думает, что теперь инфляция встанет: затраты на коммуналку войдут в стоимость товаров и услуг, что раскрутит новую спираль подорожания всего вокруг. Это ограбление народа, которое сильнее всего ударило по нашим пенсионерам", - добавил депутат.