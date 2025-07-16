Часть прибыли производители направляют через латвийский фонд на финансирование запрещенного террористического подразделения "Азов", пишет газета

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура потребовала конфисковать 50% долей ООО "Рижский хлеб" из города Родники Ивановской области, оцениваемого в 1,5 млрд рублей как актив экстремистов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, по данным надзора, часть своей прибыли производители направляют через латвийский фонд на финансирование запрещенного террористического подразделения "Азов" (признано террористической организацией, запрещено в РФ), а также поддерживают ВСУ.

Родниковский районный суд Ивановской области рассмотрит административный иск Генпрокуратуры о признании экстремистским целого объединения хлебопеков, куда входят граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько, а также принадлежащие им компании SIA Lielezers из города Лимбажи, ТОВ "Рижський хлiб" и ТОВ "Хлiбний гурман" из Чернигова и Киева, а также рижский фонд Ziedot.lv, добавляет издание.

"Рижский хлеб" был создан в августе 2006 года Бомисом и Сергеем Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% долей в уставном капитале организации. "Рижский хлеб" является одним из крупнейших хлебопекарных производителей в регионе, изготавливает мучные изделия, сухари, чипсы и печенье.