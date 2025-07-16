Для 76% респондентов основным критерием выбора КСО является отсутствие больших очередей, следует из результатов совместного исследования Fix Price и "Ромир"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Почти треть россиян (27%) предпочитают пользоваться кассами самообслуживания в магазинах, чтобы избежать живого общения с кассирами, следует из результатов совместного исследования Fix Price и "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.

"Как показали результаты проведенного опроса, 85% россиян пользуется кассами самообслуживания. <…> Для 76% опрошенных основным критерием выбора КСО является отсутствие больших очередей. Также россиянам нравится, что не надо общаться с кассирами (27%) и можно самостоятельно сканировать товар (13%). Интересно, что "играть в кассиров" больше всего нравится молодым людям от 25 до 34 лет (19%)", - говорится в исследовании.

Среди тех, кто не пользуется кассами самообслуживания, 29% отмечают, что им неудобно самостоятельно сканировать товары, 28% - часто сталкиваются с неполадками и сбоями в работе кассы, 22% - не нравится, что надо ждать сотрудника для подтверждения возраста при покупке определенных товаров, 21% - неудобно самостоятельно взвешивать продукты, 20% - боятся пробить лишние товары и не уследить за этим, а 13% - удобнее расплачиваться наличными.

В то же время при использовании касс самообслуживания 78% опрошенных пробивают все товары из корзины, 8% - забывали что-либо пробить и возвращались, чтобы доплатить за товар, а 5% - забывали пробить и не возвращались в магазин.

По данным исследования, 44% россиян считают, что в ближайшем будущем традиционные кассы останутся в минимальном количестве и их место займут кассы самообслуживания. При этом 33% опрошенных считают, что обычные кассы точно останутся, так как без личного взаимодействия с живым сотрудником не обойтись.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 64 лет.