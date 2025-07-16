Пресс-служба бизнесмена назвала обвинение политическим преследованием

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Армянские следователи дополнили обвинения в отношении арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Кроме призывов свергнуть конституционный строй, ему также инкриминировали отмывание денег, сообщила его пресс-служба.

"На днях без каких-либо оснований Самвелу Карапетяну было предъявлено обвинение в отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний", - отметила в сообщении команда Карапетяна и назвала данное обвинение политическим преследованием, которое уже стало практикой в отношении политических оппонентов действующей власти.