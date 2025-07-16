Деятельность лайнера приостановлена из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Головинский суд Москвы на 90 суток приостановил работу круизного лайнера "Николай Карамзин", где отравились люди, а Роспотребнадзор обнаружил множество грубейших нарушений, среди которых появление мух в производственных цехах теплохода. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах административного дела.

"Юридическое лицо ПАО "Московское речное пароходство" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Николай Карамзин" сроком на 90 суток", - говорится в документах.

Вместе с тем районный суд в период приостановления административной деятельности теплохода разрешил там работы по устранению выявленных нарушений, а также доступ туда лиц для устранения выявленных Роспотребнадзором нарушений. Решение суда о приостановлении деятельности судна пока не обжаловано в апелляции.

Роспотребнадзор выявил, в частности, что на теплоходе производственные помещения для приготовления пищи не оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования при необходимости), тарой, изготовленной из материалов, соответствующих требованиям по контакту с пищевой продукцией, устойчивости к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечению условий хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции. В помещениях предприятия выявлено наличие живых особей насекомых (мухи), говорится в материалах административного дела.

Также в суде установлено, что на судне внутренняя отделка производственных помещений предприятий общественного питания на теплоходе не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеют повреждения, дезинфекционный режим не организован: имеющиеся дезинфицирующие средства не используются в соответствии с инструкцией, не используются мерные емкости для приготовления рабочих растворов дезсредств, растворы готовятся "на глазок" отсутствуют мерные емкости для дозирования препарата, отсутствуют промаркированные емкости для приготовления рабочего раствора дезинфицирующих средств.