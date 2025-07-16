Пленный из ВСУ рассказал о службе в сформированной из алкоголиков бригаде

Михаил Манило отметил, что медкомиссия признала его - наркомана с 10-летним стажем - годным к службе в боевом подразделении за несколько минут

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Контингент 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется в Юнаковке Сумской области, сформирован в основном из наркоманов и алкоголиков, собранных по всей Украине. Об этом на видео, предоставленным Минобороны РФ, рассказал военнослужащий соединения Михаил Манило, сдавшийся в плен российским штурмовикам.

Манило вспоминает, что медкомиссия военкомата признала его - наркомана с 10-летним стажем - годным к службе в боевом подразделении за несколько минут.

"Они в курсе все были, все доктора, но буквально за минут 40 я прошел все обследования. Как нам сказали в военкомате, формируется новая 156-я бригада, и туда собирают весь сброд со всей Украины. <…> Контингент - наркоманы, алкоголики", - сказал он.

По словам Манило, алкоголь можно свободно приобрести в столовой при воинской части, пьянствовали солдаты и на полигоне. Наркотические вещества можно было приобрести по знакомству.

Манило поведал, что на передовую солдатам не доставляли ни воды, ни еды. При этом ротация не проводилась, эвакуация раненых не осуществлялась. Не вывозили даже тела погибших. Поэтому первое, что сделал Михаил - сдался в плен российским военнослужащим.

Пленный признает, что на участках фронта, где идут интенсивные бои, действуют в основном наименее подготовленные подразделения ВСУ, "мясо", которым командование пытается остановить продвижение российских войск.