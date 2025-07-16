По ее словам, бюджету РФ за время существовании выставки "Самый высокий музей мороженого в мире" мог быть причинен ущерб в размере не менее 200 млн рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, осужденная на семь лет колонии за превышение полномочий, написала заявление в Следственный комитет с просьбой проверить руководителей выставки "Самый высокий музей мороженого в мире" на предмет возможного причинения ими ущерба в размере 200 млн рублей из-за махинаций с Пушкинскими картами. Об этом сказано в тексте заявления Яриловой, с которым ознакомился ТАСС.

"В результате действий сотрудников ООО "СП-капитал" и ООО "Телегин" бюджету РФ за время существовании выставки "Самый высокий музей мороженого в мире" мог быть причинен ущерб [в размере] не менее 200 млн рублей, т. е. в особо крупном размере. Прошу провести проверку по указанным фактами и дать им процессуальную оценку", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что за период со 2 ноября 2021 года по 26 сентября 2022 года на счет ООО "СП-капитал" со счета ООО "Телегин" поступило более 416 млн рублей. Из них свыше 289 млн было получено от реализации 159 716 билетов программе "Пушкинская карта". Из этого следует, что за указанный период сумма, полученная выставкой "Самый высокий музей мороженого в мире" в рамках реализации билетов по программе "Пушкинская карта", значительно превышает сумму реализации обычных билетов (не ограниченных возрастом).

При этом свидетели по делу Яриловой в своих показаниях отмечают, что на самом деле процент людей, посетивших выставку мороженого по Пушкинской карте за все время ее работы, был невысок и составлял примерно 10-15% от общего числа посетителей.

"СП-капитал" был владельцем выставки "Самый высокий музей мороженого в мире", которая проходила в комплексе "Москва-сити". Этот музей был включен в программу "Пушкинская карта" в 2021 году по решению комиссии, во главе которой стоял глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. В феврале 2022 года частные музеи, в том числе этот, перешли в ведение Министерства культуры РФ.

В 2024 году Ярилова была осуждена за превышение полномочий. Как было установлено в суде, она необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинская карта", ущерб по делу составил более 125 млн рублей. Тверской суд Москвы 25 апреля признал Ярилову виновной по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил ей 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году, а в сентябре 2022 года была освобождена от должности по собственному желанию.