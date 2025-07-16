Помимо концертов в Пекине квартет также даст несколько мастер-классов, отметили в пресс-службе

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Один из ведущих коллективов Новосибирской филармонии и один из самых известных квартетов России - "Filarmonica-квартет" - отправился на гастроли в Пекин, чтобы дать там концерты и провести мастер-классы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила гендиректор учреждения Анна Терешкова.

"А в это время наш "Filarmonica-квартет" покоряет столицу Китая! Браво", - написала Терешкова. В пресс-службе учреждения ТАСС уточнили, что помимо концертов в Пекине квартет также даст несколько мастер-классов.

Квартет был собран в конце 1980-х годов по инициативе Валерия Карчагина, с самого начала в его состав входили музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра. Официальную историю коллектив отсчитывает от 1990 года - с успешного выступления на Festival des Horens в Германии. Уже в следующем году ансамбль стал лауреатом Всесоюзного конкурса квартетов. Основу репертуара квартета Filarmonica составляет широко понимаемая классика от Гайдна до Шостаковича.

Новосибирская государственная филармония основана 1 января 1937 года. Она является ведущей концертной организацией России, при этом самой крупной в стране. Ключевым коллективом филармонии является Новосибирский академический симфонический оркестр. Наряду с ним работают 19 коллективов, предлагающих взрослым и детям классические, джазовые, эстрадные, фольклорные, музыкально-литературные и образовательные концертные программы.