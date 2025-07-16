Это связано с затягиванием решения проблемы с водоснабжением населения, указал Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер раскритиковал работу главы Североуральского муниципального округа Светланы Мироновой за затягивание решения проблемы с водоснабжением населения, заявив о "кадровых выводах". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Жители Североуральска написали мне о проблемах с водоснабжением района города из-за остановки насосно-фильтровальной станции. Среди причин остановки оборудования, которые называют администрация муниципалитета и снабжающая организация, - паводок и возможное загрязнение воды. <…> Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил", - написал он, подчеркнув, что "кадровые выводы уже сделаны".

Паслер отметил, что проблема была решаемой при наличии желания помочь землякам. "К сожалению, это не про главу Североуральска. Вчера поручил запустить насосную станцию Североуральска. Предварительно там провели оперативную очистку водозаборного ковша, замену фильтрующего материала, ремонт задвижек и насоса. Порывы на сетях водоснабжения муниципалитет устранил ранее", - рассказал он, добавив, что водоснабжение после остановки насосно-фильтровальной станции и порыва водовода восстановлено, местные жители сообщают, что вода появилась в домах.