Учреждения организации вынуждены объединять разные отделы из-за урезанного финансирования со стороны США, указало издание

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Женевы, где находится одна из штаб-квартир ООН, помогают сотрудникам всемирной организации, которые потеряли работу из-за сокращения финансирования со стороны США за последние месяцы. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его данным, учреждения ООН, в частности Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вынуждены объединять разные отделы, сокращать объем работы. Сотрудников релоцируют из штаб-квартир в городах с более высокими ценами, включая Нью-Йорк и Женеву, в Найроби. По данным газеты, Женева хочет предотвратить отток экспатов, которые приносят деньги в местную экономику. Для этого город открыл центры занятости. Международные школы, где учатся дети чиновников ООН, показали готовность пойти навстречу в вопросе оплаты обучения.

Неназванный сотрудник ВОЗ заявил Politico, что руководство его организации не подготовилось должным образом к уменьшению финансирования, хотя о нем было давно известно. ВОЗ намерена на 40% сократить количество позиций среднего уровня. "Наступило темное время. На пороге угроза ядерной войны, а наш отдел по борьбе с радиационными чрезвычайными ситуациями будет поглощен другой командой, которая занимается совсем другими вопросами", - рассказал Politico сотрудник организации.

В январе президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ. В начале мая администрация Трампа представила проект федерального бюджета на 2026 финансовый год (начинается в стране 1 октября), в котором предложила приостановить американские взносы в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ. В проекте бюджета подчеркивается, что президент США по своему усмотрению может распорядиться об осуществлении взносов в эти организации.