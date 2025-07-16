Предприятие не разработало программу производственного экологического контроля для объекта негативного воздействия второй категории, отметили в прокуратуре региона

ОРЕНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Оренбургский природоохранный прокурор через суд добился приостановки деятельности производственной площадки компании "Фаворит" в Бузулуке, где были выявлены нарушения экологического законодательства. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Природоохранный прокурор обратился в Бузулукский районный суд с требованием о приостановке деятельности общества на производственной площадке до устранения выявленных нарушений. Суд удовлетворил заявленный иск", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, производственная площадка компании "Фаворит" по перевалке нефтепродуктов работает в черте города. Нарушая закон, предприятие не разработало программу производственного экологического контроля для объекта негативного воздействия второй категории и такой контроль в надлежащем порядке не осуществляла.

"Кроме того, организацией не проведены расчеты нормативов допустимых выбросов, а также не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий. Источники негативного воздействия на атмосферный воздух, расположенные в пределах производственной площадки, не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов, а для промышленного объекта не разработан проект обоснования границ санитарно-защитной зоны", - уточняется в сообщении.

По итогам судебного разбирательства спецпрокуратура контролирует ход исполнения решения и устранение выявленных нарушений природоохранного законодательства, которые считаются грубыми, уточнили в надзорном ведомстве.