МЧС предупредило о грозе в Московском регионе

Ведомство рекомендовало водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам - обходить шаткие конструкции

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. МЧС распространило предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10 часов до конца суток 16 июля на территории Москвы ожидаются кратковременные дожди, местами - ливни и грозы, в отдельных районах - град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 м/ с", - сказали в ведомстве.

Аналогичное предупреждение распространил областной главк МЧС РФ.

МЧС рекомендовало водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам - обходить шаткие конструкции.